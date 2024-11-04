Жители трех регионов России жалуются на вирус Коксаки в детских садах и школах
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Родители дошкольников и школьников из Москвы и Владимирской области, а также из Краснодарского края жалуются на заражение детей вирусом Коксаки, который туристы могли привезти из Турции, пишет SHOT.
Мать одного из воспитанников детского сада во Владимире рассказала, что ее ребенок заразился, когда в группу привели другого болеющего малыша. Затем вирус подхватили и другие дети. В общей сложности заболели 20 детей. У всех них сначала появлялись язвы во рту, а затем тело покрывалось сыпью. В поликлинике врачи неофициально говорили родителям, что это вирус Коксаки, но в справках писали ОРВИ.
«Семь дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», — рассказала женщина из Владимира.
Жительница Новороссийская рассказала, что ее племянник мог подхватить вирус на соревнованиях ММА. Также заболевание выявляют у детей в возрасте до 11 лет, все они переносят вирус в легкой форме.
В Москве также есть малыши с подобными симптомами. Об этом журналистам рассказали три женщины, которые в настоящее время лечат своих детей.