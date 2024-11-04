Жители трех регионов России жалуются на вирус Коксаки в детских садах и школах

Родители дошкольников и школьников из Москвы и Владимирской области, а также из Краснодарского края жалуются на заражение детей вирусом Коксаки, который туристы могли привезти из Турции, пишет SHOT .

Мать одного из воспитанников детского сада во Владимире рассказала, что ее ребенок заразился, когда в группу привели другого болеющего малыша. Затем вирус подхватили и другие дети. В общей сложности заболели 20 детей. У всех них сначала появлялись язвы во рту, а затем тело покрывалось сыпью. В поликлинике врачи неофициально говорили родителям, что это вирус Коксаки, но в справках писали ОРВИ.

«Семь дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», — рассказала женщина из Владимира.

Жительница Новороссийская рассказала, что ее племянник мог подхватить вирус на соревнованиях ММА. Также заболевание выявляют у детей в возрасте до 11 лет, все они переносят вирус в легкой форме.

В Москве также есть малыши с подобными симптомами. Об этом журналистам рассказали три женщины, которые в настоящее время лечат своих детей.