SHOT: число заболевших россиян от неизвестного вируса в Турции растет

Число россиян, подхвативших неизвестный вирус в Турции, продолжает расти. На похожие симптомы стали жаловаться туристы в Кемере и Сиде, сообщает SHOT .

Предположительно, речь идет о вирусе коксаки, потому что у взрослых и детей на второй день появляется сыпь на руках и ногах. Россияне массово жалуются, что болеют как в отпуске, так и после отдыха.

Одна из российских семей в настоящее время проходит лечение в госпитале Анталии. Супруги с сыном отдыхали в AKKA Hotels Antedon, но в какой-то момент у них поднялась температура, а также появилась сильная слабость и сыпь.

По словам других туристов, они подхватили неизвестный вирус еще летом в пятизвездочном отеле Sirene Belek, но до сих пор полностью не восстановились. Сначала россияне подумали, что это простуда, и лечились жаропонижающими с парацетамолом. О вирусе коксаки они узнали уже в Москве.

При заболевании отслаиваются ногти на руках и ногах, появляются волдыри и наблюдаются проблемы с кожей на пятках. Слабость после заболевания длилась еще недели три.

Кроме того, стало известно о нескольких десятках заболевших россиян, которые отдыхали в пятизвездочном отеле Lrs Port River в Сиде.