«Вовремя уехала»: экс-возлюбленный вломился в квартиру москвички и вот что вышло

Бывший возлюбленный вломился в квартиру жительницы Москвы в ее отсутствие, а затем испортил технику и вещи девушки.

Москвичка Елизавета рассказала, что рассталась с молодым человеком. В течение полугода он отправлял ей SMS-сообщения то с просьбой помириться, то с угрозами убийством.

По словам девушки, она решила отдохнуть и съездить в Санкт-Петербург. Оказалось, что уехала вовремя, так как экс-возлюбленный начал ее искать. Елизавета утверждает, что неадекватный бывший вломился в ее съемную квартиру, после чего уничтожил технику и изрезал все вещи.

«Сапоги, сумки, парфюм, шубы и куртки. Не оставил ничего. Только SMS о том, какой он молодец, что наказал меня и что доволен собой. Заменил замки и уехал и, конечно же, с нетерпением ждал моей реакции», — написала пользователь bondarenko3dviz в соцсети Threads*.

Москвичка добавила, что написала заявление в полицию. Сразу вызвать полицию не смогла, так как владелец квартиры был против, его собственность не пострадала. Теперь девушка ищет новую квартиру.

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