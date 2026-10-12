Проект «Добролап» из Жуковского вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Благотворительная инициатива «Добролап», основанная в Жуковском, от сети «Четыре Лапы» стала финалистом 6-го сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Лидер социальных изменений. МСП». Руководитель GR-направления компании Александр Саенко рассказал, как устроена работа проекта.

Программа стартовала еще в 2015 году: покупателям предложили передавать корма и зоотовары подопечным приютов прямо в магазинах. Сегодня «Добролап» объединяет волонтеров, покупателей и 212 приютов в 75 городах страны. Партнерами выступают известные фонды «Ника», «Юна», «Собаки, которые любят» и другие.

Главные результаты проекта:

920 животных нашли новые семьи благодаря организованным выставкам-пристройствам (только на недавнем фестивале «Четыре Лапы Фест» дом обрели 175 подопечных).

Собрано свыше 860 тонн корма (около 530 тонн сухого и 334 тонн влажного), а также более 220 тыс. ветеринарных препаратов.

Масштаб вовлечения: в акции августа 2026 года участвовали свыше 110 тыс. покупателей, а общее число участников за все время превысило миллион.

Волонтерские десанты: только за последние два года более 380 человек — волонтеров и ветврачей — выезжали в приюты для лечения животных и уборки вольеров.

Поучаствовать в акции можно онлайн (с 2023 года сбор на сайте стал круглогодичным) либо в любой из 669 розничных точек сети. Офлайн-акции проходят ежегодно в августе и декабре, причем компания удваивает пожертвования, собранные покупателями в эти периоды.

Народное голосование проходит до 15 октября 2026 года включительно через чат-бота конкурса в приложении MAX (номинация «Лидер социальных изменений. МСП»). Имена победителей объявят на форуме #МЫВМЕСТЕ со 2 по 5 декабря.