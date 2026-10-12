«Вытягивание ума к Богу»: в РПЦ объяснили, зачем нужно каждый день молиться

«Молитва — это вытягивание ума к Богу, а через это и вытягивание всего человека. Это такое делание, целью которого является переустройство внутреннего мира человека», — сказал Великанов.

По словам священнослужителя, в повседневной жизни мы часто погружены в собственные заботы и переживания. Молитва помогает выйти за рамки собственного «я» и обратить внимание на того, кто выходит за пределы наших желаний и представлений.

«С настоящей молитвы к Богу начинается разворачивание человеческой личности в ее нормальное состояние из состояния эгоистического магнетизма, когда все, что человек ни делает, неизбежно возвращается к нему самому», — отметил представитель РПЦ.

Молитва нужна, чтобы меняться самим. Причем эти изменения не обязательно сразу заметны. При этом ежедневные молитвы требуют труда и постоянства. Кроме того, цель молитвы — не только просить Бога о помощи, но и быть с ним.

Ежедневная молитва — не обязанность, которую нужно механически выполнить, и не гарантия, что все сложится так, как мы хотим. Это постоянное возвращение к Богу, работа над собственным внутренним миром и возможность учиться доверять ему, даже когда ответ оказывается не таким, какого мы ожидали, заключил протоиерей.

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