Соловьев объяснил, почему мошенники пугают родителей отменой пособий

Заслуженный юрист России Иван Соловьев связал угрозы мошенников отменить детские пособия с ужесточением условий их получения в конце 2025 года, сообщает RT .

По словам Соловьева, минимальную планку доходов для получения единого пособия повысили, а правила учета самозанятости изменили. Злоумышленники используют эти изменения, чтобы вызвать у родителей страх потерять выплату.

«Неудивительно, что мошенники коснулись и тех, кто получает единое пособие на детей. Потому что „оболочка“ у мошенничества может быть разная, а цель одна — получить денежные средства. Мы понимаем, что единое пособие на детей является ключевой мерой поддержки семей с детьми», — отметил специалист.

Юрист посоветовал прояснять сомнения по поводу выплаты пособий не в мессенджере. Он также пояснил, что мошеннические схемы вокруг господдержки позволяют злоумышленникам вовлекать граждан в преступную деятельность, забирать их деньги и дискредитировать государство.

Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила, что мошенники звонят родителям от имени Социального фонда. Они угрожают аннулировать детские пособия из-за якобы обнаруженных сторонних переводов.

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