Проценко спрогнозировала курс доллара в пределах 81—86 рублей

В середине октября доллар будет колебаться в диапазоне 81—86 рублей, спрогнозировала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, сообщает RT .

По словам финансиста, рынок с открытия торгов позитивно отреагировал на смягчение американских санкций на экспорт российских нефтепродуктов. 9 октября США разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

«Нефть Urals торгуется выше $100—110 за баррель. Это позволяет ожидать роста экспортной выручки сырьевых компаний во второй половине месяца», — рассказала Проценко.

Основное давление на рубль, по ее оценке, сейчас оказывают операции монетарных властей в рамках бюджетного правила. При этом рост предложения иностранной валюты от экспортеров и высокая ставка Центрального банка создают условия для продолжения коррекции котировок, начавшейся в сентябре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.