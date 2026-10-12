«Не держала бы сына за руку»: экс-муж выследил россиянку и чуть не вломился в дом

Бывший супруг выследил российскую блогершу и чуть не вломился в ее дом. Помогла девушке неравнодушная подписчица в соцсетях.

Россиянка Анастасия рассказала, что пыталась сбежать бывшего мужа, переехав с трехлетним сыном из Испании во Вьетнам. В Дананге она сняла таунхаус и была уверена, что начинает новую жизнь. Но затем ей в соцсетях написала подписчица, что нашла в приложении для знакомств Tinder ее бывшего мужа. Согласно локации, мужчина находился на соседней от Анастасии улице в Дананге.

«Мозг отказывается в это верить. Он выследил нас. При этом я была везде у него в блоке. Он прилетел изподтишка, на другой конец света, явно не для того, чтобы просто поговорить. Прямо сейчас он находится на соседней улице», — написала пользователь Asya Secret в Instagram*.

Она подчеркнула, что в Испании в отношении экс-супруга возбуждали уголовное дело о насилии. Россиянка была уверена, что он «никуда не поедет и будет сидеть тихо», но ошиблась.

По словам блогерши, она решила на выходные уехать в другой город. Во время поездки она получает шокирующее сообщение от риелтора, что в ее дом ломятся сотрудники полиции и неизвестный иностранец с фото сына Анастасии в руках. Напуганная девушка приняла решение «перелетать из города в город». Через несколько дней риелтор посоветовала «больше никогда не возвращаться в этот дом». Однако через 3 недели Анастасия тайком пробралась в таунхаус, чтобы забрать личные вещи и оставить ключи.

Анастасия поблагодарила неравнодушную подписчицу, добавив, что если бы не она, то блогерша «сегодня не держала бы сына за руку».

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