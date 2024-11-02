Стали известны подробности о неизвестном вирусе, бушующем на курорте Турции

SHOT: у подхватившего вирус в Белеке ребенка появились высыпания во рту

У одного из российских детей, которые подхватили неизвестный вирус в отеле турецкого Белека, на второй день появились сильные высыпания на ногах, руках и во рту, сообщает SHOT .

Также у юного туриста вторые сутки температура держится на уровне 39 градусов. Симптомы схожи с вирусом коксаки, однако предварительный диагноз врачей — острая инфекция верхних дыхательных путей.

Родители отвезли ребенка в больницу, где на тот момент уже находились еще несколько детей и взрослых с похожими симптомами. При этом взрослые массово жалуются еще и на рвоту.

Болезнь начала отступать лишь спустя 3-4 дня после приема антибиотиков и жаропонижающих препаратов.

Ранее стало известно, что на побережье Белека произошла вспышка заболеваемости мощным вирусом. За несколько дней в местные больницы обратились десятки взрослых и детей. Часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете.