Новая стрижка: певица Азиза удивила поклонников сменой имиджа

сегодня в 22:25

Певица Азиза поразила фанатов переменами во внешности. На новой фотографии она предстала с короткой светлой стрижкой, ярким макияжем и в жакете бирюзового цвета, сообщает Super.ru .

Такой образ кардинально отличается от ее привычного стиля с длинными рыжими волосами.

Снимок опубликовал музыкант Тимур Ведерников. Он заявил, что артистка решила поэкспериментировать с внешностью: «Легендарная певица Азиза тоже поменяла свой имидж!».

Подписчики в соцсетях начали обсуждать перемены. Они отметили, что певица выглядит свежо и элегантно. Обновленная стрижка и яркий наряд подчеркнули ее индивидуальность

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