Роспотребнадзор установил покупателей опасного салата после случаев с ботулизмом

Более 150 человек отравились готовым салатом «Лобио» от компании «Кухня на районе». Подозрения на ботулизм выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани.

Управлением Роспотребнадзора по Московской области были выявлены покупатели, которые приобретали салат «Лобио с фасолью» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе»). Представители ведомства произвели обзвон с целью выявления лиц, употребивших продукцию. Также они дали рекомендации по обращению за медицинской помощью в случае обнаружения симптомов ботулизма.

В Роспотребнадзоре уточнили, что приняты все меры по пресечению нахождения опасной продукции в магазинах.

Ранее появилась информация о том, что инфекцию вызвала фасоль, которая находится в составе салата. По факту массового заболевания ботулизмом было возбуждено уголовное дело.