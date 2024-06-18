Роспотребнадзор установил покупателей опасного салата после случаев с ботулизмом
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Выявлен список покупателей опасного салата «Лобио», из-за которого произошло массовое отравление людей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
Более 150 человек отравились готовым салатом «Лобио» от компании «Кухня на районе». Подозрения на ботулизм выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани.
Управлением Роспотребнадзора по Московской области были выявлены покупатели, которые приобретали салат «Лобио с фасолью» производства ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе»). Представители ведомства произвели обзвон с целью выявления лиц, употребивших продукцию. Также они дали рекомендации по обращению за медицинской помощью в случае обнаружения симптомов ботулизма.
В Роспотребнадзоре уточнили, что приняты все меры по пресечению нахождения опасной продукции в магазинах.
Ранее появилась информация о том, что инфекцию вызвала фасоль, которая находится в составе салата. По факту массового заболевания ботулизмом было возбуждено уголовное дело.