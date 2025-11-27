Рис или гречка: гастроэнтеролог рассказал, какая крупа полезнее

сегодня в 07:00

Врач Белоусов: гречка — одна из самых ценных круп в плане нутриентной плотности

Рис и гречка — самые популярные крупы в рационе россиян. Оба продукта входят в список многих диетических рекомендаций, однако их состав, пищевая ценность и влияние на организм существенно различаются. Об этом РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Рис: за и против

Рис — источник легкоусвояемых углеводов, особенно белый шлифованный рис, который практически не содержит клетчатки. Это делает его щадящим продуктом для желудочно-кишечного тракта. Основные преимущества:

Легкое усвоение: рис не раздражает слизистую ЖКТ, что особенно важно при обострениях гастритов, энтеритов, колитов и синдроме раздраженного кишечника (СРК) с диареей.

Низкое содержание клетчатки: белый рис рекомендован в диетах при заболеваниях кишечника с нарушением всасывания и повышенной моторикой.

Энергетическая ценность: за счет высокого содержания крахмала рис быстро восполняет энергетические запасы.

«Однако белый шлифованный рис практически лишен витаминов группы B, минералов и клетчатки — они удаляются при шлифовке. В отличие от него, бурый (нешлифованный) рис сохраняет отрубевую оболочку и богат магнием, марганцем, витаминами B1, B3, клетчаткой», — отметил Белоусов.

Белый рис можно есть 2–3 раза в неделю в рамках сбалансированного питания. Бурый рис — до 4–5 раз в неделю, но с учетом общей калорийности рациона и состояния ЖКТ.

При склонности к запорам или метаболическим нарушениям (например, инсулинорезистентность) предпочтителен бурый рис.

Гречка: за и против

Гречневая крупа — одна из самых ценных круп в плане нутриентной плотности:

Высокое содержание растительного белка (12–15 г на 100 г), включая незаменимые аминокислоты (лизин, метионин).

Богата клетчаткой (около 10–12 г/100 г), что способствует нормализации перистальтики, поддержанию микробиоты и контролю уровня холестерина.

Источник железа, магния, рутина (витамина P) — вещества, укрепляющего капилляры и обладающего антиоксидантными свойствами.

Низкий гликемический индекс (ГИ ≈ 50) — подходит для пациентов с диабетом 2 типа и метаболическим синдромом.

В отличие от риса, гречку можно есть каждый день, но в умеренных количествах (около 50–70 г сухой крупы в день). Однако при следующих состояниях следует соблюдать осторожность:

Повышенная кислотность желудка (из-за клетчатки возможна стимуляция секреции).

Склонность к метеоризму или СРК с преобладанием запоров и вздутия.

Аутоиммунные заболевания (в редких случаях возможна перекрестная реактивность с другими белками).

Что же выбрать?

С точки зрения общего здоровья и профилактики хронических заболеваний — гречка однозначно предпочтительнее благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, антиоксидантов и низкому ГИ.

Однако при острых и хронических заболеваниях ЖКТ выбор зависит от клинической картины:

При диарее, обострении язвенной болезни, гастритах с эрозиями — предпочтителен белый рис.

При запорах, дисбактериозе, метаболическом синдроме, анемии — гречка.

Противопоказания:

Рис (особенно белый): не рекомендуется при склонности к запорам, инсулинорезистентности, ожирении. Бурый рис может быть противопоказан при обострении воспалительных заболеваний кишечника из-за высокого содержания клетчатки.

Гречка: с осторожностью при гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни в активной фазе, выраженной метеоризме. Абсолютное противопоказание — редкая аллергия на гречиху.

«Не существует универсального ответа „что полезнее“ — все зависит от состояния здоровья, целей питания и индивидуальных особенностей ЖКТ. В рационе здорового человека обе крупы имеют право на существование, но гречка обладает более выраженным профилактическим потенциалом. При хронических заболеваниях ЖКТ выбор крупы должен быть согласован с лечащим гастроэнтерологом и диетологом», — сказал врач.

