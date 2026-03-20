Резко убрали мясо из рациона — получите анемию, слабость и облысение

Врач Бурнацкая: резкий отказ от мяса приходит к анемии и потере волос

Без грамотной замены отказ от мяса ведет к дефицитам и ухудшению самочувствия, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Мясо является источником белка, железа, цинка, фолиевой кислоты и витаминов В12, А и D. Если убрать мясо из рациона за один день, не заменяя его, то, во-первых, возникает дефицит витамина B12. Он содержится только в животных продуктах. Его нехватка ведет к повреждению нервной системы, анемии, ухудшению памяти», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что недостаток нутриентов ведет к снижению когнитивных функций. Симптомы проявятся не сразу, запасы истощаются годами, но процесс разрушения идет скрыто.

«Во-вторых, возникает железодефицит. Важно помнить, что растительное железо требует витамина С для усвоения. Резкий переход ведет к падению ферритина, усталости, выпадению волос. В-третьих, возникает белковое голодание. Растительный белок часто неполноценен. Без комбинации бобовых и злаков организм разрушает мышцы для получения аминокислот», — рассказала врач.

Бурнацкая подчеркнула, что резкое увеличение клетчатки может вызвать вздутие, боли и диарею, так как микрофлора не успевает адаптироваться. Возможны дефицит цинка, кальция и омега-3, что влияет на иммунитет и гормональный фон.

На 20 марта приходится Международный день без мяса. В этот день пропагандируется вегетарианство и веганство, а некоторые заведения перестают продавать мясо.

