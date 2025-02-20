Режим сна, маска и беруши: как улучшить качество ночного отдыха

Сон — это не просто отдых, а важная часть здоровья, и его роль часто недооценивают. Исследования показывают, что большинству людей не хватает мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она напомнила, что мелатонин действительно помогает организму переключаться между бодрствованием и сном — это его основная функция. Ночью, в темное время суток, вырабатывается до 70% этого вещества. Тем не менее, роль мелатонина этим не ограничивается.

«Это мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений, замедляющий старение и снижая риск онкологических заболеваний. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, предотвращает образование язв, помогает укреплять иммунитет, повышает костную массу и даже препятствует накоплению жира с возрастом. Однако стрессы и неправильный образ жизни могут подавлять его выработку. А дефицит мелатонина может быть причиной не только усталости, но и серьезных проблем со здоровьем», — сказала врач.

По ее словам, нехватка мелатонина легко определяется с помощью анализа крови. Если уровень гормона низкий, существует два пути решения. Первый — медикаментозная терапия. Но заниматься самолечением не стоит: вмешательство в гормональную систему без консультации врача может навредить. Второй способ — следовать правилам гигиены сна. Это простой, но эффективный подход, который помогает восстановить уровень гормона естественным путем.

Для начала важно отказаться от гаджетов за час до сна. Экранный свет подавляет выработку мелатонина, поэтому лучше заняться чем-то расслабляющим: почитать книгу или помедитировать. Нужно обеспечить темноту и тишину в спальне. Светонепроницаемые шторы, маски для сна и беруши — верные помощники в этом вопросе. Режим сна тоже играет большую роль. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Бессонные ночи нарушают циркадные ритмы, а «догнать» сон за один раз невозможно.

«Питание перед сном тоже влияет на качество отдыха. Не переедайте на ночь и избегайте кофеина, алкоголя и никотина — они мешают выработке мелатонина. Регулярные физические нагрузки помогут снизить уровень стресса и улучшат сон. Но будьте осторожны: тренироваться лучше в первой половине дня, чтобы избежать перевозбуждения», — добавила Сережина.

Она уточнила, что сон — это не просто привычка, а важное вложение в здоровье. Если же соблюдение всех правил не решает проблему, стоит обратиться к врачу.

«Иногда дефицит мелатонина связан с заболеваниями или неправильным питанием. Проверить уровень мелатонина можно с помощью лабораторного исследования по слюне, собрав ее вечернюю порцию. Подход к своему сну как к инвестиции поможет улучшить качество жизни и сохранить здоровье на долгие годы», — заключила эксперт.