Эксперт предупредила о рисках хранения лекарств в ванной

Влажность и перепады температуры делают ванную неподходящим местом для хранения многих лекарств. Эти условия могут влиять на стабильность состава препаратов, сообщает RT .

Руководитель группы медицинских советников «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова объяснила, что нарушение условий хранения может менять физические свойства лекарств: они размягчаются, крошатся или слипаются.

«Во время горячего душа или принятия ванны в помещении повышаются температура и влажность. После проветривания условия меняются, а при регулярном использовании ванной такие колебания повторяются ежедневно. Для лекарственных препаратов это нежелательно: стабильность их состава зависит в том числе от условий окружающей среды», — предупредила она.

Эксперт добавила, что внешний вид не всегда позволяет определить, сохранил ли препарат свойства. Для большинства лекарств подойдет сухое место со стабильной температурой, вдали от солнца и источников тепла — например, закрывающийся шкаф в жилой комнате.

Универсального режима хранения нет: нужно следовать инструкции и маркировке. Если препарату требуется холодильник, это не означает, что его можно держать в дверце. Нельзя допускать замораживания, если инструкция его не предусматривает.

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