Эксперт предупредила о рисках хранения лекарств в ванной
Влажность и перепады температуры делают ванную неподходящим местом для хранения многих лекарств. Эти условия могут влиять на стабильность состава препаратов, сообщает RT.
Руководитель группы медицинских советников «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова объяснила, что нарушение условий хранения может менять физические свойства лекарств: они размягчаются, крошатся или слипаются.
«Во время горячего душа или принятия ванны в помещении повышаются температура и влажность. После проветривания условия меняются, а при регулярном использовании ванной такие колебания повторяются ежедневно. Для лекарственных препаратов это нежелательно: стабильность их состава зависит в том числе от условий окружающей среды», — предупредила она.
Эксперт добавила, что внешний вид не всегда позволяет определить, сохранил ли препарат свойства. Для большинства лекарств подойдет сухое место со стабильной температурой, вдали от солнца и источников тепла — например, закрывающийся шкаф в жилой комнате.
Универсального режима хранения нет: нужно следовать инструкции и маркировке. Если препарату требуется холодильник, это не означает, что его можно держать в дверце. Нельзя допускать замораживания, если инструкция его не предусматривает.
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