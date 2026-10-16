Новосибирские хирурги удалили мужчине липому весом 8,7 кг

В Новосибирске врачи удалили 39-летнему пациенту доброкачественную опухоль, занимавшую две трети брюшной полости. Мужчина восстанавливается дома, сообщает RT .

Пациент обратился в больницу «РЖД-Медицина» с изжогой, дискомфортом и тянущей болью под правым ребром. Вес и аппетит оставались стабильными, анализы крови не показали отклонений.

Ультразвуковое исследование выявило в забрюшинном пространстве липому размером 26 × 50 см — опухоль из жировой ткани. Она сместила внутренние органы. Перед операцией врачи провели трепан-биопсию и подтвердили доброкачественный характер образования.

«Все привыкли, что с липомой обычно не возникает сложностей. Но этот случай был иным — операция требовала особого внимания», — подчеркнул кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Андреев.

Крупные липомы обрастают сосудами и плотно срастаются с окружающими тканями. Хирургам требовалось отделить опухоль, не повредив органы и не вызвав кровотечения.

Операция прошла успешно. Дискомфорт, мучивший мужчину больше года, исчез. По словам медиков, промедление могло привести к нарушению работы почек и повреждению смещенных органов.

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