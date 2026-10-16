В Мытищах строят пятиэтажное административное здание

Строители в Мытищах ведут фасадные и кровельные работы в новом административном здании, монтируют окна и инженерные коммуникации. Готовность объекта достигла 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительстве пятиэтажного административного здания в Мытищах задействованы более 100 рабочих и четыре единицы техники. Сейчас на объекте выполняют фасадные работы, устанавливают окна, монтируют инженерные коммуникации и обустраивают кровлю.

Общая площадь здания составит 8,9 тыс. квадратных метров. В нем разместятся офисы, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, технические и служебные помещения. На прилегающей территории обустроят тротуары, парковочные места и зоны отдыха, проведут озеленение.

Работы финансируются из регионального бюджета по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить строительство планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.