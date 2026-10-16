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Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице

Общество
Кадр из сериала "Линия Марты"

Фото - © Кадр из сериала "Линия Марты"

Госпитализированная 88-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице. Медики оценивают состояние актрисы как тяжелое, но стабильное, сообщает Mash.

Федосеева-Шукшина находится в реанимации, она получает кислород через носовые канюли. Сердце артистки бьется нерегулярно.

У актрисы нарушен слух, снижены когнитивные функции — страдают память и внимание. Во времени и пространстве Федосеева-Шукшина не ориентируется, но помнит, кто она, имя и возраст.

Ранее ее госпитализировали, когда актриса лишилась возможности ходить без поддержки и стала задыхаться прямо дома. При этом месяц назад она травмировала голову при падении с постели. В прошлом году перенесла стентирование ради возвращения сосудам нормального кровотока.

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