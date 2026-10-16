В Орехово-Зуеве проведут занятие Школы материнства о подготовке к родам

Акушер-гинеколог Елена Снегирь проведет 20 октября занятие Школы материнства в женской консультации Орехово-Зуевской больницы. Будущим родителям расскажут о подготовке к родам и изменениях в организме женщины во время беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятие на тему «Комплексная подготовка к родам: физиология, наблюдение и партнерские роды» начнется 20 октября в 13:00 в зале женской консультации по адресу: Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30. Вход свободный, предварительная запись не требуется. Прийти могут все желающие будущие мамы и папы.

Акушер-гинеколог Елена Снегирь расскажет об анатомо-физиологических изменениях во время беременности и этапах наблюдения. Участники также узнают о партнерских родах в Орехово-Зуевском родильном доме и комплексной услуге «Рождение ребенка».

«Подготовка к родам — это не формальность, а важный шаг к спокойствию и уверенности будущих родителей. Будущие мамы и папы смогут задать все волнующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов», — пояснила Елена Снегирь.

Школа материнства работает на базе Орехово-Зуевской больницы более пяти лет. Занятия проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи и другие специалисты.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.