Льготники Подмосковья подали более 1,3 тыс заявлений на оплату проезда к лечению

Федеральные льготники и сопровождающие с начала года подали на региональном портале более 1,3 тыс. заявлений на компенсацию проезда к месту лечения и обратно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на региональном портале Подмосковья подали более 1,3 тыс. заявлений на компенсацию расходов на дорогу к месту лечения и обратно.

Компенсация положена федеральным льготникам, а также сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов при условии регистрации в Московской области. Услуга по компенсации проезда к месту лечения и обратно доступна в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий пребывание гражданина на лечении в санаторно-курортной организации или медицинском учреждении. Во время заполнения онлайн-заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загруженные документы. Если файлы прикреплены неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу их заменить.

На региональном портале также можно подать заявление на обеспечение бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно. Оформить бесплатный проезд или компенсацию расходов на дорогу можно не чаще одного раза в год.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.