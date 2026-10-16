В Подмосковье на линии главного врача обработали почти 283 тыс звонков

Горячая линия главного врача в Московской области с начала 2026 года обработала почти 283 тыс. звонков по вопросам работы медицинских организаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию главного врача, чтобы уточнить график приема специалистов, порядок записи на исследования и получить справочную информацию. По этому же номеру принимают отзывы и предложения о работе медицинских организаций.

«С начала года на горячей линии главного врача обработано почти 283 тыс. звонков. Такая обратная связь позволяет руководству учреждений своевременно получать сигналы от пациентов и оперативно на них реагировать», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Единая линия работает по будням с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер своей медицинской организации. Его можно найти на сайте учреждения или на информационных плакатах в поликлинике.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.