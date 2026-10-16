Отец жестоко избил и утопил в ванной своего ребенка в Оренбургской области

Житель Бузулука Оренбургской области жестоко избил и утопил в ванной своего ребенка. Он неоднократно избивал малолетнего сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пьяный 22-летний местный житель в квартире многоэтажки на улице Гая нанес своему ребенку не менее 30 ударов, а затем утопил в ванной. С целью скрыть совершенное преступление он попытался замаскировать убийство под несчастный случай.

Злоумышленник неоднократно избивал сына и запрещал кормить его. В декабре прошлого года отец схватил ребенка и бросил на кровать, в результате чего малолетний ударился головой о батарею. Дополнительно обвиняемый оставлял ребенка в холодное время года в одном подгузнике на полу неотапливаемой веранды.

Злоумышленника задержали. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по п. п. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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