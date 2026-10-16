Жителям Подмосковья напомнили, как действовать при звонках якобы из банка

Мошенники под видом сотрудников банка пытаются получить доступ к чужим деньгам, пугая подозрительными операциями или оформлением кредита. При таком звонке следует прекратить разговор и не принимать финансовых решений под давлением, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Злоумышленники могут сообщать о подозрительных операциях, оформлении кредита на имя человека или попытке хищения средств. Чтобы вызвать доверие и заставить собеседника действовать быстро, они создают ощущение срочности и страха.

При подозрительном звонке якобы из банка важно не паниковать и прекратить разговор. Нельзя сообщать по телефону коды из SMS и пароли, устанавливать приложения по просьбе собеседника или переводить деньги на так называемый «безопасный счет». Такие требования — серьезный повод насторожиться.

Если по указанию человека, представившегося сотрудником банка, были переведены деньги или оформлен кредит, необходимо сразу обратиться в полицию.

Не следует торопиться выполнять требования незнакомцев, даже если они говорят уверенно и представляются сотрудниками официальных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.