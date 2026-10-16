Таможенники изъяли в Симферополе почти килограмм запрещенки из Китая

В Симферополе таможенники обнаружили в посылке из Китая белый порошок с сильнодействующим веществом. Его общий вес превысил 998 граммов, сообщает Крымское информационное агентство .

Таможенники изъяли международное экспресс-курьерское отправление в одной из транспортных компаний Симферополя. Отправитель из Китая адресовал посылку крымчанину.

Оперативники установили, что получатель действовал в сговоре с другим лицом. Соучастник организовал доставку сильнодействующего вещества в Россию.

«Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц). Мужчинам грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей», — сообщил заместитель начальника Крымской таможни Сергей Медянкин.

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