Десять компаний Подмосковья представили продукцию на BakuBuild в Азербайджане

Десять подмосковных предприятий стали участниками международной строительной выставки BakuBuild 2026 в Азербайджане при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовал участие десяти компаний в BakuBuild 2026 — крупнейшей специализированной строительной выставке в Азербайджане и на Кавказе.

Материалы, оборудование и решения для строительства представили ООО «Авиационные лакокрасочные технологии» из Раменского, ООО «Краны Балашихи» из Балашихи, ООО «Никидекор» из Ивантеевки, ООО «ЭДЕЛЬВАЙС» из Ногинска, ООО НПО «Альтермо» и ООО «Фанпорт» из Одинцова, ООО «Апрель» из Химок, ООО «ЛЮКС ЛК» из Подольска, ООО «ДомГласс» из Домодедова и ООО «Промышленник М» из Люберец.

Выставка помогает компаниям выйти на рынки Азербайджана и Прикаспийского региона, установить контакты с поставщиками, дистрибьюторами, архитекторами, проектировщиками и другими отраслевыми специалистами. В 2026 году в ней участвуют представители Азербайджана, Беларуси, Ирана, Италии, Китая, России, Турции, Узбекистана и других стран.

Информация о мероприятиях для экспортеров доступна в разделе «Мероприятия» на сайте фонда. Даты следует уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Сведения о мерах поддержки размещены на инвестиционном портале региона. Поддержку оказывают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.