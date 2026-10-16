Художник-керамист Лебедев сохраняет старинные традиции изготовления изразцов

Художник-керамист Сергей Лебедев и его коллектив делают изразцы по старинным технологиям. В 1990-е мастер разгружал хлеб и продавал воздушные шарики, мечтая накопить на мастерскую, сообщает «Вечерняя Москва» .

Лебедев с детства увлекался искусством. При поддержке родителей он поступил в Ярославское художественное училище, где учился у педагогов по керамике со всего Советского Союза.

«Изразец начинается с эскиза, рожденного в воображении. Затем модель изразца делается из пластилина и заливается гипсом», — рассказал Сергей.

Мастера вручную набивают гипсовую форму глиной, тщательно проминая каждый слой, чтобы убрать воздушные пузыри. Затем изделие сушат в естественных условиях, убирают острые грани и шлифуют края. Эмали и глазури наносят послойно, после каждого слоя изразец обжигают.

Изразцами облицовывают печи, камины и стены. Для печей используют плитки с румпой — коробчатым выступом для крепления в кладке и повышения теплоемкости облицовки. Их крепят проволокой и металлическими штырями, как в XVII–XVIII веках.

По словам Лебедева, технология мало изменилась: электрические печи заменили дровяные, гипсовые формы — деревянные. Основные материалы остались прежними: глина, глазурь и эмали.

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