Мострансавто добавило два автобуса на маршрут № 1224 до метро «Аннино»

Мострансавто с 15 октября увеличило число автобусов на варианте маршрута № 1224 от ЖК «Суханово Парк» до метро «Аннино» в Ленинском округе. По будням здесь работают два дополнительных автобуса большого класса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На варианте движения «ЖК Суханово Парк — метро «Аннино»» маршрута № 1224 «Суханово — Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского»)» с 15 октября добавили два автобуса большого класса. Они обслуживают пассажиров в будние дни.

Теперь на этом направлении курсируют четыре автобуса. Количество рейсов увеличилось на 40 и достигло 80.

Первый рейс от остановки «ЖК Суханово Парк» отправляется в 05:45, последний — в 21:35.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.