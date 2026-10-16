Общественник Иванов предложил компенсировать дорогу до работы дольше 1,5 часов

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил включать поездки на работу дольше 1,5 часа в одну сторону в рабочее время или компенсировать их сотрудникам, сообщает Life.ru .

Среди вариантов компенсации Иванов назвал дополнительный выходной, сокращенный рабочий день или денежную надбавку. Механизм еще предстоит определить: пока это общественная инициатива, а не законопроект.

«Это не популизм. Это вопрос справедливости и заботы о здоровье людей. Человек, который тратит три часа в день только на то, чтобы добраться до офиса и вернуться домой, работает не 8 часов, а 11», — подчеркнул Иванов.

По его мнению, особенно остро проблема стоит в мегаполисах: люди селятся в пригородах, поскольку не могут позволить себе жилье ближе к работе. Многочасовые поездки отнимают время на детей, отдых и заботу о здоровье. Иванов связал транспортную доступность работы с поддержкой семей и рождаемости.

Общественник призвал Минтруд, депутатов Госдумы и ответственных за социальную политику рассмотреть предложение.

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