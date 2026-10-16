Алина Шевченко из Егорьевска выиграла первенство мира по борьбе до 23 лет

Алина Шевченко завоевала золото в весовой категории до 68 кг на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Турнир проходит с 12 по 18 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница СШОР по единоборствам из Егорьевска Алина Шевченко провела на первенстве мира четыре схватки. В полуфинале она победила итальянку Лауру Гордино со счетом 10:0, а в финале — Ксению Тереню из Белоруссии с техническим преимуществом — 11:0.

Теперь в активе спортсменки золотые медали первенств мира в двух возрастных категориях — до 20 и до 23 лет. В сентябре 2026 года Шевченко выиграла первенство мира среди юниорок до 20 лет в испанском Понтеведре.

Первенство мира среди спортсменов до 23 лет проходит в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября. В нем участвуют сильнейшие молодые борцы из разных стран.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.