Нарколог Минздрава Подмосковья объяснил связь курения с раком молочной железы

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на риск рака молочной железы и тревожных симптомах заболевания. Разъяснения подготовили в Московском областном клиническом наркологическом диспансере в рамках Недели борьбы против рака молочной железы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что канцерогены табачного дыма могут нарушать гормональный баланс и вызывать мутации ДНК. Это способно привести к бесконтрольному делению клеток и развитию опухолей.

«У курильщиц вероятность заболевания почти на 15% выше, чем у некурящих, а при стаже более 10 лет риск возрастает более чем на 20%. А у курящих женщин с семейным анамнезом рака молочной железы риск увеличивается в 2 раза», — рассказал Виталий Холдин.

По словам врача, если онкологический диагноз уже поставлен, курение ухудшает прогноз. На фоне лечения чаще возникают осложнения: тромбозы, инфаркты, инсульты, нарушения работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Насторожить должны уплотнения в груди или подмышечной области, заметные изменения формы или размера груди, необычные выделения и другие изменения молочной железы. При любом из этих признаков необходимо обратиться к врачу для обследования.

В диспансере напомнили о важности своевременной диспансеризации и маммографии. Раннее выявление заболеваний повышает эффективность лечения и помогает сохранить качество жизни. Записаться на обследование можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бота Дениса в мессенджере «МАКС»: https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.