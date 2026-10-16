Диетолог Вахрушева объяснила, чем зеленые бананы отличаются от желтых

Диетолог Ольга Вахрушева объяснила разницу между незрелыми и спелыми бананами. Первые содержат больше устойчивого крахмала, вторые — простых сахаров, сообщает Сургут Информ .

По мере созревания банана часть крахмала превращается в простые сахара, поэтому плод становится слаще. Устойчивый крахмал в незрелых бананах не переваривается в тонком кишечнике и служит пищей для полезных бактерий.

По словам Вахрушевой, такой крахмал может сделать рост уровня глюкозы в крови более плавным и дольше сохранять чувство сытости. Однако диетолог не считает зеленые бананы однозначно более полезными: результат зависит от размера порции, остального рациона и индивидуальных особенностей организма.

Особое внимание количеству бананов в рационе стоит уделять людям с сахарным диабетом и избыточным весом, отметила врач.

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