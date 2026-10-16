Москва примет национальный финал Global Management Challenge 19–20 октября

В Москве определят победителя российского этапа чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge 2026. Он представит страну на мировом финале в Нигерии осенью 2026 года, сообщает RuNews24.ru .

19 октября Президентская академия примет первый день соревнований. Команды пройдут четыре игровых периода, управляя виртуальными компаниями на конкурентном рынке. Участники будут принимать решения в сфере производства, маркетинга, финансов, персонала и логистики.

20 октября до восьми команд встретятся в суперфинале на площадке Федеральной службы государственной статистики. Программа также включает деловые сессии, мастер-классы и встречи с представителями власти, образования и бизнеса.

В прошлом сезоне «Команда Югры» выиграла национальный финал, а затем мировой этап. Суперфинал прошел 25 ноября 2025 года в Дели и принес России седьмой мировой титул.

В 2019 году тогдашний руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин обратился к победителям: «Я поздравляю участников команды „Отцы и дети“ с победой в мировом финале 39-го чемпионата Global Management Challenge. Победа в GMC, основанном на принципах честности и транспарентности, лишний раз доказывает, что в России живут по-настоящему талантливые и умные ребята, которые становятся эффективными специалистами и управленцами».

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