Онколог Лыткаринской больницы назвала признаки рака молочной железы у мужчин

Врач-онколог Лыткаринской больницы Арина Крапчатова в рамках Недели борьбы с раком молочной железы рассказала о симптомах заболевания у мужчин и важности ранней диагностики независимо от пола, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак молочной железы встречается не только у женщин, но и у мужчин, хотя значительно реже. Врач-онколог городской поликлиники № 1 Лыткаринской больницы Арина Крапчатова объяснила, какие изменения требуют обращения к врачу.

«Мужчины нередко даже не предполагают, что могут столкнуться с раком молочной железы. Поэтому появление любых уплотнений в области груди, изменение кожи или соска, выделения из него, увеличение лимфатических узлов в подмышечной области нельзя оставлять без внимания. При появлении подобных изменений необходимо обратиться к врачу-онкологу», — рассказала Арина Крапчатова.

Основную долю случаев рака молочной железы выявляют у женщин. С начала 2026 года в Лыткаринской больнице выявили более 100 случаев заболевания. За тот же период маммографию прошли 3 359 женщин.

На начальных стадиях заболевание может протекать без выраженных симптомов. Поэтому отсутствие жалоб не должно становиться причиной откладывать профилактические обследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.