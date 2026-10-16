Уголь в РФ подорожал, но экспортеры страдают из-за логистики и крепкого рубля

Более 80% экспорта угля убыточно, несмотря на рост цен в Китае

Рост цен на энергетический уголь в Китае дает российским угольщикам шанс смягчить кризис, но не решает главную проблему отрасли: даже при благоприятной ценовой конъюнктуре более 80% экспорта угля остаются убыточными. При этом подорожание сырья уже затрагивает российских металлургов, рассказал РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Рост цен на энергетический уголь в Китае поддерживает российских производителей, однако эффект для отрасли остается ограниченным из-за высокой стоимости логистики и крепкого рубля. Более 80% экспорта угля, включая коксующийся, по-прежнему оставались убыточными даже на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, отмечает аналитик.

По словам эксперта, увеличение китайского ценового ориентира частично смягчает кризис в российской угольной отрасли и открывает возможности для улучшения финансовых результатов компаний. Однако нарастить экспорт в полной мере мешают ограничения железнодорожной инфраструктуры.

Пропускная способность Восточного полигона остается на уровне около 180 млн тонн всех грузов в год. При этом объем угля, который российские производители были бы готовы отправить на экспорт, превышает 200 млн тонн. В результате даже при росте цен возможности воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией остаются ограниченными.

«Китайский спрос поддерживает российских производителей, но не решает структурных проблем с логистикой и издержками», — отметил Скрябин.

Изменение ценовой конъюнктуры отражается и на внутреннем рынке. По словам эксперта, коксующийся уголь марки ГЖ в России подорожал примерно на 25% с лета текущего года.

Для добывающих компаний это позитивный фактор: повышение цен поддерживает их доходы. Однако для предприятий черной металлургии, у которых нет собственной угольной базы, подорожание сырья означает дополнительные расходы. Это происходит на фоне стагнации спроса и цен на металлургическую продукцию, что усиливает давление на финансовые результаты таких предприятий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.