В Королеве благоустроили 10 дворов

Десять дворов в Королеве отремонтировали в 2026 году по программе «Чистый регион», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе благоустройства отремонтировали пешеходные дорожки и проезды, создали дополнительные парковочные места, засеяли газоны и выполнили другие работы для создания комфортной среды.

Обновили дворы по следующим адресам: • ул. Корсакова, д. 1, 3, 5; Пионерский проезд, д. 2Б, 2А; • ул. Корсакова, д. 4А, 6; • мкр. Первомайский, Большой тупик, д. 1/5; • ул. Циолковского, д. 23/11; ул. Болдырева, д. 2, 4; • ул. Первомайская, д. 1, 2, 3, 5, 7; д. 7а, корп. 1 и 2; • мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 30, 32, 34; • мкр. Первомайский, ул. Чапаева, д. 1А, 1Б; • мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 12, 14; • мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 3, 5, 9; ул. К. Д. Трофимова, д. 6, 8, 10, 12; • проспект Королева, д. 8.

При планировании работ учитывают предложения местных жителей. Предложить двор для благоустройства можно через администрацию муниципалитета, указав адрес территории, требующей ремонта.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что ведомство внедряет современные технологии и автоматизированные системы. Система контроля и планирования позволяет отслеживать качество работ на всех этапах. Подрядчики обязаны соблюдать сроки и своевременно отчитываться, иначе работы не примут.

«Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — отметил министр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.