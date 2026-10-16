«Избушки там не было»: экс-депутат высказался о ранении сторожа на охоте

Бывший районный депутат и директор школы ранили сторожа во время охоты в Красноярском крае. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября вблизи деревни Бартанас, сообщает РЕН ТВ .

Во время охоты мужчины открыли стрельбу. Пули попали в бытовку, одна из них ранила сторожа. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, как пули пробили отверстия в бытовке. Одна из пуль попала охраннику в голову.

«Неосторожность на охоте. По траектории пули оказалась эта избушка, которой не было два дня назад там», — рассказал экс-депутат.

Он подчеркнул, что оружие, из которого был сделан выстрел, продолжает находиться на экспертизе, его причастность к инциденту пока не подтверждена.

По словам директора школы, в этот день он действительно был на охоте с экс-депутатом. При этом на месте происшествия не находился. Он получил разрешение на охоту, но ружья при себе не имел. Он отметил, что имеет много недоброжелателей, которые якобы распространяют ложную информацию.

Согласно данным СУ СК России по Красноярскому краю, в отношении 46-летнего бывшего депутата возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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