В Богородском округе пресекли незаконную перевозку строительных отходов

Участники межведомственного рейда 15 октября в Богородском округе выявили четыре нарушения при перевозке отходов и предотвратили сброс 95 кубометров мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рейде участвовали представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, регионального министерства экологии и природопользования, Главного управления региональной безопасности Подмосковья и сотрудники МВД России.

На дорогах и подъездных путях проверили 27 грузовых машин. Инспекторы выявили четыре нарушения: у водителей не было сопроводительных документов, подтверждающих законность перевозки строительных и бытовых отходов. На нарушителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.26 КоАП Московской области и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Рейд позволил предотвратить сброс 95 кубометров строительного и бытового мусора.

Талон на перевозку можно получить на региональном портале госуслуг. Заполнение анкеты занимает не более 10 минут и помогает избежать значительных штрафов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что контроль за «серыми» перевозчиками ежегодно усиливают с началом весенне-летнего сезона — периода активных строительных работ. Нарушения выявляют во время рейдов и с помощью автоматического контроля на основе искусственного интеллекта.

За 2025 год удалось предотвратить незаконный сброс более 2,1 тыс. кубометров отходов. В 2026 году задача остается прежней — исключить незаконные перевозки и сброс мусора в неположенных местах. Каждый водитель должен иметь разрешительный документ и лицензию на транспортировку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.