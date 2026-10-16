Возраст старше 60 лет сам по себе не исключает установку зубных имплантов
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Пациентам после 60 лет можно устанавливать зубные импланты, если здоровье позволяет провести процедуру. Решение врач принимает индивидуально, сообщает «Вечерняя Москва».
Стоматолог-терапевт клиники DM Stom Ирина Мишина пояснила: имплантацию проводят и людям старше 70 и даже 80 лет при отсутствии серьезных ограничений. Врач оценивает качество костной ткани, состояние десен, способность организма к заживлению, сопутствующие болезни и принимаемые лекарства.
С возрастом объем костной ткани может уменьшаться, особенно при длительном отсутствии зубов. Заболевания десен и хронические болезни также требуют внимания, но не всегда исключают имплантацию. Например, при компенсированном сахарном диабете операция может быть возможна. Недостаточный контроль глюкозы повышает риск осложнений и проблем с заживлением.
Подготовку начинают с осмотра слизистой, десен и оставшихся зубов, оценки прикуса и объема костной ткани. Компьютерная томография помогает изучить особенности челюсти и спланировать положение импланта. При необходимости врач назначает дополнительные обследования и консультации профильных специалистов. Иногда операцию приходится отложить или отказаться от нее.
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