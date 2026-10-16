Возраст старше 60 лет сам по себе не исключает установку зубных имплантов

Пациентам после 60 лет можно устанавливать зубные импланты, если здоровье позволяет провести процедуру. Решение врач принимает индивидуально, сообщает «Вечерняя Москва» .

Стоматолог-терапевт клиники DM Stom Ирина Мишина пояснила: имплантацию проводят и людям старше 70 и даже 80 лет при отсутствии серьезных ограничений. Врач оценивает качество костной ткани, состояние десен, способность организма к заживлению, сопутствующие болезни и принимаемые лекарства.

С возрастом объем костной ткани может уменьшаться, особенно при длительном отсутствии зубов. Заболевания десен и хронические болезни также требуют внимания, но не всегда исключают имплантацию. Например, при компенсированном сахарном диабете операция может быть возможна. Недостаточный контроль глюкозы повышает риск осложнений и проблем с заживлением.

Подготовку начинают с осмотра слизистой, десен и оставшихся зубов, оценки прикуса и объема костной ткани. Компьютерная томография помогает изучить особенности челюсти и спланировать положение импланта. При необходимости врач назначает дополнительные обследования и консультации профильных специалистов. Иногда операцию приходится отложить или отказаться от нее.

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