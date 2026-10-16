Фото - © Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / Vk.com

Жуткое ДТП на трассе «Кола»: ВАЗ опрокинулся на бок, один человек погиб

В Печенгском округе Мурманской области накануне столкнулись два автомобиля. Один человек погиб на месте, еще один пострадал, сообщает Nord-News .

Авария произошла на 1500-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола».

«Произошло столкновение автомобилей Nissan X-Trail и ВАЗ 2108 с последующим опрокидыванием на бок автомобиля ВАЗ 2108», — сообщило областное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На месте работали сотрудники 51-й пожарной части Печенгского филиала Государственной противопожарной службы и другие экстренные службы. Они осмотрели и оградили место аварии, обеспечили его безопасность, отключили аккумуляторную батарею и провели деблокирование.

Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшего. Второй участник аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины столкновения выяснят специалисты областной Госавтоинспекции.

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