В Симферопольском районе депутатов оценят по скорости ответа жителям

Для депутатов и сотрудников аппарата Симферопольского районного совета введут ключевой показатель эффективности (KPI) работы с обращениями граждан, сообщает Крымское информационное агентство .

Районный совет будет учитывать скорость регистрации звонков, время первого ответа и сроки решения вопросов жителей. За ненадлежащее выполнение обязанностей при работе с гражданами планируют ввести дисциплинарную ответственность.

Меры приняли после критики главы Крыма Сергея Аксенова. Он заявил о низком качестве обратной связи с населением в ряде муниципалитетов.

«Личной вовлеченности глав администраций, к сожалению, очень мало. Вместо этого безразличие, нежелание вникать в системные проблемы, а иногда и прямой обман», — отметил Аксенов.

В районном совете планируют создать рабочую группу по коммуникации с населением и разработать план мероприятий. Ответственным за взаимодействие с гражданами намерены назначить заместителя председателя совета. Контакты и графики приема опубликуют на официальных ресурсах.

Совет также обещает ежемесячно анализировать обращения и публиковать отчеты о результатах. Жителей будут информировать о принятых решениях и их влиянии на качество обратной связи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.