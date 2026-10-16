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Депутат ВР Скороход: близкое окружение Зеленского хочет заменить его

Политика

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что самые близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди хотят сменить его на посту, сообщает газета «Известия».

Скороход высказалась о намерениях окружения Зеленского в интервью журналистке Лане Шевчук. Депутат не назвала имен тех, о ком идет речь.

«Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять», — сказала Скороход.

По мнению депутата, эти люди предпочитают сами выступать покровителями, а не находиться под чужим покровительством. Сам Зеленский, как отмечает издание, не планирует покидать пост и эмоционально реагирует на вопросы о своей замене.

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