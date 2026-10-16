Выбил зубы за громкий разговор: неадекват напал на девушку в Омске
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Прохожий выбил девушке четыре зуба у дома в Омске. Ему не понравилось, что она слишком громко говорила по телефону, сообщает Mash Siberia.
Подруга пострадавшей отметила, что они вместе стояли около подъезда многоэтажки в районе 3 часов ночи. Проходивший мимо незнакомец стал ругаться на девушек: якобы одна слишком громко разговаривает.
При этом на все уговоры успокоиться неадекват реагировал агрессивно. И в какой-то момент мужчина полез драться и пригрозил, что достанет из автомобиля «ствол».
У жертвы выбиты четыре зуба, рассечена губа и повреждена челюсть. Пострадавшая девушка написала заявление в полицию.
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