Врач объяснил, что скрывается за «аллергией на работу»

Врач общей практики Денис Прокофьев объяснил, что за «аллергией на работу» может стоять реакция на пыль и грязь в помещении, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, условия в офисе могут спровоцировать конъюнктивит, насморк, кожные высыпания или поллиноз. Наибольшую угрозу для жизни представляет бронхиальная астма: вдыхание аллергенов может вызвать резкий бронхоспазм.

«Ни о какой аллергии на работу говорить мы не можем, но представить ситуацию, когда в помещении возникает аллергия, конечно, вполне возможно. Если в помещении много пыли, много грязи, много цветов, то у человека может быть аллергическая сенсибилизация», — объяснил Прокофьев.

Врач подчеркнул, что организм воспринимает аллергию как мини-воспаление. Игнорировать симптомы нельзя: необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Ранее врач Марият Мухина назвала главными рассадниками бактерий в офисе клавиатуру, стационарные телефоны, дверные ручки и кнопки лифтов. По ее словам, эти предметы чаще остальных соприкасаются с руками.

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