Уроженца Пермского края задержали в Бразилии за попытку поставки оружия

Россиянин Сергей Котельников, которого задержали в Бразилии за попытку поставки оружия и боеприпасов местным бандам, родился в Пермском крае, сообщает RT .

По данным RT, Котельников никогда не имел отношения к военной службе.

В 2013 году, еще подростком, он обманным путем завладел чужим телефоном, а затем скрылся от следствия.

В 2023 году Котельников и его супруга стали фигурантами уголовного дела: они пытались организовать перевозку 626 кг кокаина в Москве.

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