Тренер объяснил, как изменить тренировку после бессонной ночи

После недосыпа стоит снизить нагрузку на тренировке и внимательнее следить за техникой. Такие рекомендации дал тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Евгений Степаненко, сообщает Life.ru .

Одна бессонная ночь не всегда требует отказа от физической активности, пояснил он. Однако недостаток сна ухудшает самочувствие, концентрацию и снижает уровень энергии, поэтому привычные упражнения могут даваться сложнее.

Эксперт посоветовал не тренироваться на пределе возможностей: уменьшить рабочий вес и количество подходов, выбрать легкую силовую тренировку или умеренную кардионагрузку. При слабости или головокружении занятие следует отменить.

Недосып мешает контролировать движения. Пытаясь облегчить упражнение, человек может нарушать технику — например, округлять спину или менять амплитуду. Тренер рекомендовал сбавить темп и следить за каждым движением.

Паузы между подходами стоит увеличить до 90–120 секунд. Степаненко также посоветовал добавить упражнения для восстановления дыхания.

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