Режим энергосбережения: почему при пасмурной погоде ощущается апатия?

Врач Уланкина: апатия в пасмурную погоду — это не слабость или лень

Сонливость, апатия и рассеянность летом в прохладные и пасмурные дни — это не слабость и не лень, а естественная реакция организма на нехватку солнца, рассказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В пасмурную погоду, когда солнечного света недостаточно, снижается выработка витамина D и нейромедиатора серотонина. Эти вещества отвечают за хорошее настроение и энергичный настрой. Одновременно с этим из-за уменьшения освещенности повышается производство мелатонина — гормона сна, который обычно начинает вырабатываться вечером. В результате днем человек не испытывает привычной бодрости: хочется зевать, снижается концентрация, ухудшается настроение», — сказала Уланкина.

Она добавила, что такое состояние в дождливую погоду — не лень или слабость характера, а закономерная физиологическая реакция.

«Температура воздуха также играет роль в самочувствии. В прохладную погоду замедляется обмен веществ, снижается частота дыхания, тело перестраивается в режим энергосбережения, поэтому продуктивность может снижаться. Если же погода меняется резко, например, когда еще вчера +28, а сегодня — +16 и дождь, много сил уходит на адаптацию, это также вызывает усталость», — разъяснила врач.

Уланкина отметила, что в норме вялость и сонливость, вызванная ненастной или переменчивой погодой, проходит самостоятельно.

«Однако, если такое состояние сохраняется долгое время, лучше обратиться к врачу и пройти обследование. Симптомы могут указывать на хронические заболевания, которые требуют лечения, например, железодефицитную анемию, нарушение работы щитовидной железы», — отметила специалист.