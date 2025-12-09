Разрушение и стресс для организма: почему не работает соковая диета

Идея диеты на соках далеко не новая, вот только похудеть она не поможет. В долгосрочной перспективе можно серьезно подорвать здоровье, рассказала РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Здесь люди в основном худеют за счет сокращения потребления калорий. Когда оно уменьшается, то есть, когда человек тратит больше, чем получает, или недополучает их из продуктов питания, то организму их неоткуда брать, кроме как из собственных жировых запасов. При этом он разрушает остатки углеводов, жиров и вместе с ними белки. При этом человек худеет», — сказала Соломатина.

Специалист отметила, что сок фруктов — это фруктоза, глюкоза, сахароза. Эти вещества поступают с жидкостью, причем организм не всегда успевает их усваивать, так они откладываются в виде жира. Если человек часто практикует такую диету, у него может выработаться инсулинорезистентность.

«Это такое преддиабетное состояние. Если у человека есть предрасположенность или какие-либо генетические сбои в организме, то можно очень быстро дойти до сахарного диабета», — добавила врач-диетолог.

Она объяснила, что организм первое время будет худеть именно из-за дефицита калорий и нехватки различных полезных элементов. Особенно белка, без которого человеку не обойтись. Из-за его отсутствия организм начинает расходовать свой собственный. Соломатина объясняет, что при дефиците белка у человека ухудшается состояние волос, ногтей, кожи. При чем это только заметная часть деструктивных изменений.

Для организма это экстремальные и опасные условия. Он начинает запасать жир на случай, если станет еще хуже. Обменные процессы в организме сильно снижаются и замедляются. Соломатина уточняет, что, когда человек после диеты начинает нормально питаться, то организм продолжает активно перераспределять питательные вещества в жировую ткань.

«Хорошо, если человек молодой и крепкий, он еще сможет восстановиться, если есть какие-то проблемы, то можно очень серьезно расшатать здоровье. Такая история с соковой диетой совершенно не физиологична, это большой и абсолютно не нужный стресс для организма. И удержать вес будет очень трудно», — заключила врач-диетолог.

Ранее жительницы России обвинили изготовителя детокс-напитков в серьезных проблемах со здоровьем. У девушек нашли серьезные проблемы с ЖКТ, кровяные эрозии и отравления.

