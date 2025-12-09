Россиянки обвинили изготовителя детокс-напитков в проблемах с ЖКТ

Жительницы России обвинили изготовителя детокс-напитков в серьезных проблемах со здоровьем. У девушек нашли серьезные проблемы с ЖКТ, кровяные эрозии и отравления, сообщает Baza .

Десятки россиянок пострадали от популярных фруктовых детокс-напитков. Последние должны были очищать организм и приводить к похудению. Однако вместо этого у девушек появлялись эрозивные гастриты, проблемы с кожей и повышенный сахар.

Одна из пострадавших Анастасия рассказала, что на третьи сутки курса ее госпитализировали с сильными болями. Другая девушка поделилась, что ей во время начала курса порекомендовали употребить магния сульфат (мощное слабительное) для достижения эффекта похудения.

Третья пострадавшая рассказала, что создательница компании якобы навязывает собственную программу беременным и девушкам с гинекологическими проблемами. Она утверждает, что ее напитки могут вылечить от бесплодия. Пострадавшие планируют написать массовую жалобу на компанию.

