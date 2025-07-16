Расстройства пищевого поведения: чем может грозить резкий отказ от соли и сахара

Врач Кашух: резкий отказ от соли и сахара в еде может быть опасен

Стоит аккуратно отказываться от содержания соли и сахара в еде, так как этот может привести к расстройствам пищевого поведения, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Огромную роль здесь играет состояние рецепторов, воспринимающих вкус. Если организм адаптировался к определенной концентрации сахара или соли, еда с менее ярким вкусом будет казаться пресной. Резко отказываться от соли и сахара в рационе в попытке „очистить рецепторы“ опасно — очень велика вероятность срывов и расстройства пищевого поведения», — сказала Кашух.

Она добавила, что можно попробовать снизить количество соли и сахара в рационе, параллельно пробуя новые вкусовые ощущения — добавлять натуральные специи, кислые фрукты, ароматные травы, овощи.

«Такой подход поможет найти новые любимые сочетания и сделать рацион более здоровым без стресса и строгих ограничений. Вообще, вкус — субъективное восприятие, он формируется на стыке генетики, культуры питания и привычек. Часто вкусной действительно считается пища с высокой калорийностью, ярким вкусом, большим содержанием сахара, соли и жира», — отметила врач.

По ее словам, при этом есть люди, для которых нет ничего вкуснее гречки, приправленной ароматным маслом, или сочного овощного салата. Ягоды, спелые фрукты, орехи, свежеприготовленное мясо или рыба с травами тоже могут быть очень вкусными, но при этом они и очень полезны.

«Еще один вопрос — мера удобства и доступности. Гораздо проще купить шоколадку, чем найти зимой вкусные ягоды или запечь сибаса. Поэтому важно заранее планировать питание и по возможности выбирать полезное», — подчеркнула гастроэнтеролог.

16 июля отмечается День вкусной еды. Он посвящен идее наслаждения вкусной пищей, призван напомнить о том, что еда — это не просто необходимость, но и источник удовольствия, творчества и культурного обмена. Праздник призывает еще быть более осознанными в выборе продуктов, ценить труд поваров и производителей, уважать кулинарные традиции разных народов, не забывая об умеренности и этичном отношении к пищевым ресурсам.