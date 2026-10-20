«Капуста на ножках»: можно ли перегреть ребенка осенью многослойной одеждой

С наступлением осени родители стараются одевать детей потеплее, опасаясь простуды из-за холодного ветра и перепадов температуры. Но несколько слоев одежды могут дать обратный эффект: ребенок перегревается во время активных игр, потеет, а затем мерзнет из-за мокрой ткани, сообщил РИАМО врач-педиатр, гематолог консультативного отделения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Корсунов.

«Осенью до теплового удара обычно не доходит, но перегрев встречается гораздо чаще, чем переохлаждение. Механизм простой: ребенок в трех слоях начинает бегать, потеет, одежда намокает изнутри. Потом он останавливается, и мокрая ткань на ветру охлаждает его быстрее, чем если бы он был одет легче. В итоге перекутанный ребенок мерзнет», — заявил Корсунов.

По его словам, для младенцев перегрев опаснее, потому что у них еще несовершенна терморегуляция. Перегрев во сне считается одним из факторов риска синдрома внезапной детской смерти. Поэтому малыша в коляске и в кроватке не стоит укутывать «на всякий случай».

«Ребенок постарше, которому прохладно, сам об этом скажет, начнет активнее двигаться или попросится домой. Перегреву он сопротивляется хуже. Так что в обычную осеннюю погоду я бы скорее опасался лишнего слоя, чем недостающего», — отметил Корсунов.

Как понять, что ребенок перегрелся

«Надежнее всего проверить шею сзади или спину между лопатками. Если там тепло и сухо, ребенку комфортно. Если влажно и горячо, он перегрет. Холодный нос или ладошки ни о чем не говорят: у детей они часто прохладные даже в тепле, и по ним родители ошибочно добавляют слои», — рассказал педиатр.

Он перечислил другие признаки перегрева: красное лицо, мокрые волосы под шапкой, частое дыхание, беспокойство и плач у малыша, капризность у ребенка постарше.

«Если малыш стал вялым, сонливым, отказывается от питья, у него поднялась температура, появилась рвота или он долго не мочится, это уже повод снять лишнее, дать попить и показать ребенка врачу», — добавил Корсунов.

Надо ли снимать куртку в магазине и транспорте

«Так делать нужно, хотя бы расстегивать и снимать шапку. Если вы заходите на пару минут, можно просто расстегнуться. Если надолго, например в торговый центр или поликлинику, куртку лучше снять. Иначе ребенок вспотеет внутри, а потом выйдет на улицу во влажной одежде, и мы получим ту же проблему, что и с перекутыванием», — сказал врач.

Сами переходы из холода в тепло и обратно здоровому ребенку не вредят, подчеркнул он. Организм прекрасно с ними справляется, это естественная тренировка терморегуляции. Вредит не смена температуры, а мокрая от пота одежда.

Как организовать переход:

В помещении сразу снимите шапку и расстегните куртку.

Перед выходом на улицу застегните ребенка уже у двери, а не за десять минут до выхода.

В автокресле ребенок должен сидеть без объемного пуховика: ремни в толстой куртке держат плохо. Курку лучше снять, а сверху укрыть пледом.

Если ребенок вспотел, после прогулки переоденьте его в сухое.

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